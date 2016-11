Immer mehr Wildunfälle in der Region: Fuß vom Gas!

Extra

Die Verbandsgemeinden Saarburg, Konz und Kell am See hat es 2015 in Sachen Wildunfälle besonders hart getroffen. Der "höchste Stand seit Aufzeichnungsbeginn" wurde dort erreicht. Konkret: 562-mal sind dort Auto und Wild zusammengestoßen. Und es sieht nicht so aus, als hätte sich die Situation in diesem Jahr entspannt. "Die dunkle Jahreszeit beginnt erst, vermutlich erreichen wir in etwa wieder die Zahl vom Vorjahr", heißt es bei der Polizeiinspektion Saarburg.Ähnlich stellt sich die Situation in der gesamten Region Trier dar. Die Wildunfallzahlen sind dort in den vergangenen drei Jahren gestiegen. 2015 ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahr sogar sprunghaft hoch - um 850 auf 6563. Der Zusammenstoß mit Wild war im vergangenen Jahr die häufigste Verkehrsunfallursache in der Region. Tendenz in diesem Jahr: leicht steigend. 4848 Zusammenstöße mit Wild gab es bis Ende September, rund 70 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.Zwei mögliche Ursachen kommen für den Anstieg der Wildunfälle in Frage: mehr Verkehr und mehr Wild. Klaus Wagner vom Landesbetrieb Mobilität Trier sagt: "Die Ursachen für die Unfallzahlen kann man natürlich nur annehmen. Allgemein scheint man aber davon auszugehen, dass vor allem die wachsenden Wildpopulationen mitverantwortlich sind." Diese These vertritt bundesweit auch der ADAC. Der Fahrerverband weist darauf hin, dass es aufgrund des üppigen Nahrungsangebots mehr Wildschweine gibt. Kreisjagdmeister Rolf Kautz bestätigt dies für den Kreis Trier-Saarburg. Konkrete Zahlen kann er zwar nicht nennen, denn die Tiere, deren Aktionsradien sich über mehrere Reviere erstrecken, lassen sich nicht zählen. Doch gibt es laut Kautz Hinweise auf größere Bestände wie beispielsweise die erhöhten Abschusszahlen. Und in der Tat: Diese Zahlen sind gestiegen insbesondere für Wildschweine im Landkreis Trier-Saarburg. 3579 Sauen wurden im Jagdjahr 2014/15 (1. April bis 31. März) erlegt, 4396 im Folgejahr.Kautz sagt: "Die Explosion der Sauenzahl hängt eng mit dem Temperaturanstieg zusammen." 2016 habe es enorme Buchen- und Eichelmasten gegeben. Dies seien die beiden Lieblingsspeisen des Schwarzwilds. Im Sommer werde den Tieren dann noch Mais ohne Ende kredenzt. Kautz spricht von enormen Vermehrungsraten von 300 Prozent. Er versichert: "Es wird viel überlegt, wie man noch effizienter jagen kann. Es ist schwierig, aber wir versuchen es." Kautz verweist beispielsweise auf revierübergreifende Jagden, bei denen im einen Revier eine Treibjagd erfolgt und die Jäger im Nachbarrevier ansitzen. Der Kreisjagdmeister sagt auch, dass Schnee und Frost fehlten. Die kleinen Frischlinge überlebten Schnee in der Regel nicht. Der weiße Niederschlag ermögliche es zudem, die Spuren der Schweine zu verfolgen und ihre Verstecke zu finden. Dann könnte gezielt gejagt werden.Kreisjagdmeister Rolf Kautz lobt die Jäger dafür, dass sie überall im Landkreis blaue Reflektoren angebracht haben, die Wildunfälle verhindern sollen. Sie werden an den Leitpfosten angeschraubt und führen dazu, dass die Tiere geblendet werden, wenn sich Autos nähern. Für die Jäger ist deren Wirksamkeit erwiesen, für die Straßenbehörden allerdings nicht.Heinz Schulten, Kreisvorsitzender des Landesjagdverbands, hat für diese Reflektoren, die großteils die Jäger mit Unterstützung von Landesforsten und Spenden finanziert haben, starkgemacht. Er sagt: "Die Jäger haben 4000 Reflektoren angebracht, vor allem an den Unfallschwerpunkten."Für Schulten liegt die Wirkung auf der Hand. "In Holzerath hatten wir beispielsweise vorher zehn bis zwölf Stück Fallwild durch Verkehr pro Jahr. Mit den Reflektoren sind es nur noch eins bis drei." Fast alle anderen Jäger würden diese Entwicklung bestätigen.Der LBM, der die Reflektoren untersucht, allerdings nicht. Klaus Wagner sagt: "Soweit mir bekannt ist, konnte auf keiner der Versuchsstrecken mit Reflektoren belegt werden, dass sich die Wildunfallzahlen signifikant verändert haben." Die Untersuchungen seien aber auch noch nicht abgeschlossen. Darum geht es: 2015 wurde in Abstimmung mit der Landesunfallkommission ein Testprogramm zur Vermeidung von Wildunfällen aufgelegt. An mehreren Streckenabschnitten im Bereich des LBM Kaiserslautern, Cochem-Koblenz und Bad Kreuznach wurden verschiedene Maßnahmen getestet, im Wesentlichen Wildwarnreflektoren in verschiedenen Farben und die sogenannten Dreibeine. Dreibeine sind Holzlattenkonstruktionen im Bankett, die aktuelle Wild-Unfallstellen markieren und die Aufmerksamkeit der Autofahrer steigern sollen.Prallen die Meinungen in Sachen Reflektoren gegensätzlich aufeinander, stimmen sie beim Thema Autofahrer überein. Vom LBM kommt keine direkte Kritik, sondern nur der Hinweis, dass Schilder mit der Wildunfallzahl im zurückliegenden Jahr, die die Aufmerksamkeit der Autofahrer steigern sollten, "leider" keinen durchschlagenden Erfolg gezeigt hätten. Sie wurden 2013 an der B 268 zwischen Pellingen und Zerf und der B 407 zwischen Zerf und Kell aufgestellt. Kreisjagdmeister Kautz und Schulten vom Landesjagdverband stellen auch für Strecken, bei denen vor Wildwechsel gewarnt wird, fest: "Kein Mensch nimmt Rücksicht" und "Die Leute fahren immer schneller." Schulten ergänzt: "Für die Reflektoren ist Tempo 100 zu schnell. Bis der Blitz abgeht, ist das Auto schon da." Wichtig also: Fuß vom Gas.Die Polizei empfiehlt an Wildwechselstellen:Tempo 70 kann schon zu schnell sein. So hieß es in einem Gerichtsurteil.Straßenränder sollten nach Augen, die nachts im Scheinwerferlicht leuchten, abgesucht werden. Einem Tier, das die Straße quert, folgen oft weitere.Bei Wild auf der Straße: Vollbremsung und Lenkrad festhalten. Dem Tier auszuweichen birgt häufig das größere Risiko. Das Auto kann im Gegenverkehr, im Graben oder an einem Baum landen.Ist es zu einem Zusammenstoß mit einem Tier gekommen: Warnblinker an, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen und die Polizei verständigen. Sie stellt bei Bedarf eine Wildunfall-Bescheinigung für die Versicherung aus. mai/uhe