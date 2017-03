Jetzt geht es eine Woche lang um Fisch

Foto: Marion Maier Noch Ebbes von Hei: Nach Kartoffel- und Wildgerichten bekommt nun auch der Fisch aus dem Hunsrück ein eigenes Festival. Foto/Plakat: Ebbes von Hei

(Saarburg/Kell am See/Thalfang/Morbach.) Das erste Fischfestival Saar-Hunsrück ist eröffnet. Das Fischbuffet im Hotel Zur Post in Kell am See bei der Eröffnungsveranstaltung am Freitag (siehe Foto) kam schon mal gut an.