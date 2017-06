Kasernenhalle steht in Saarburg in Flammen - Veranstaltungsequipment und Fastnachtswagen verbrennen

Das Feuer wurde gegen 19 Uhr gemeldet. Vom Gelände der ehemaligen französischen Kaserne in Saarburg stieg dicker Rauch auf. In einer etwa 100 Meter langen Kaserne war ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist nach bisherigen Angaben noch nicht klar.



Verletzt wurde niemand. Allerdings waren in dem Gebäude Fastnachtswagen und -deko des Irscher Karnevalsvereins und Equipment eines bekannten Saarburger Veranstalters gelagert. Viele Gegenstände verbrannten oder wurden stark beschädigt.



Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.



Das Löschen des Feuers wird nach bisherigen Angaben wohl noch bis in die späten Abendstunden andauern.