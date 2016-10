Körbchen auf Herd vergessen - 45 Feuerwehrleute rücken zum Seniorenzentrum in Saarburg aus

Gegen 9.20 löste ersten Informationen zufolge die Brandmeldeanlage im Seniorenzentrum St. Franziskus in Saarburg aus. Der Grund: Jemand habe ein Ei gekocht, in ein Körbchen gelegt und dieses in der Nähe des Herds vergessen. Das Körbchen habe stark gequalmt, sodass der Rauchmelder ausgelöst worden sei.Die Anwesenden im Seniorenzentrum hätten derweil den Brand löschen können. Niemand sei verletzt worden. Das Gebäude sei gelüftet worden.

Im Einsatz seien 45 Wehrleute der Feuerwehren aus Saarburg und Beurig, sowie der Feuerwehr Ayl gewesen, die allerdings die Einsatzfahrt vorher abbrechen konnte. Außerdem im Einsatz sei der Rettungsdienst mit zwei Mann, die Rufbereitschaft Saarburg mit drei Mann und die Polizei Saarburg gewesen.