Kreis will 4,3 Millionen Euro in Saarburger Krankenhaus investieren

Bei einer Pressekonferenz im Kreishaus hat Landrat Günther Schartz am Mittwoch ein klares Bekenntnis zum Saarburger Krankenhaus unter Trägerschaft des Kreises Trier-Saarburg abgegeben. 2017 sollen demnach 4,3 Millionen Euro in die Erneuerung der Notaufnahme, ein W-Lan-Netz und medizinische Technik gesteckt werden.



Mittelfristig will der Kreis eine Geriatrie mit 50 Betten in Saarburg etablieren. Ein entsprechendes Konzept liege der Landesregierung seit Juni vor. Diese müsse es noch in den landesweiten Krankenhausplan aufnehmen, der 2018 fortgeschrieben werde.



Mit der altersmedizinischen Abteilung reagiere das Krankenhaus auf den steigenden Bedarf. Geriatrische Patienten habe das Saarburger Krankenhaus ohnehin, argumentiert Schartz. Deshalb werden auch keine neuen Betten geschaffen, sondern innerhalb des Hauses umgeschichtet, erklärt Arist Hartjes, Geschäftsführer der St. Franziskus Kreiskrankenhaus GmbH. Zehn neue Plätze soll laut Hartjes auch die psychosomatische Abteilung bekommen. Die 600 Stellen im Krankenhaus werden laut dem Geschäftsführer erhalten.



Die Gesellschafterversammlung des Krankenhauses, die dem Kreistag entspricht, hat am Montag dem Konzept und den geplanten Investitionen mehrheitlich zugestimmt. Die Mitarbeiter wurden gestern bei einer Versammlung informiert.