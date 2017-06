Bei dem Fest in der Innenstadt ist jede Menge los. Der eigentliche Markt mit Kunsthandwerk und Kulinarischem an 30 Ständen beginnt an beiden um 11 Uhr. Zum ersten Mal präsentieren Winzer aus der Region am Samstag von 12 bis 18 Uhr in der Innenstadt ihre besten Weine. Am Samstag sind die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet haben, am Sonntag ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr.



Auf der NewPop-Bühne am Fruchtmarkt und an der Bühne Boemundhof spielen unter anderem die Künstler Frau Wolf ( Samstag, 20 Uhr, Fruchtmarkt), Cris Cosmo (Sonntag, 19 Uhr, Fruchtmarkt) und die Kapelle Petra (Samstag, 22 Uhr, Boemundhof).