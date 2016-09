Nasse Straße: Auto prallt in Ayl gegen zwei parkende Fahrzeuge

Foto: Wilfried Hoffmann

(Ayl) Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend mit ihrem Fahrzeug gegen zwei parkende Autos in Ayl (Kreis Trier-Saarburg) geprallt - und das so heftig, dass zwei der beteiligten Fahrzeuge Totalschaden sind. Die junge Frau erlitt leichte Prellungen.