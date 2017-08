Neues Konzept für ein sicheres Saarweinfest

Eines der größten Weinfeste der Region ist das Saarweinfest. Jedes Jahr wird am ersten Septemberwochenende drei Tage lang - in diesem Jahr von Samstag, 2. September, bis Montag, 4. September, in der Saarburger Unterstadt gefeiert.Vor allem über das Thema Sicherheit haben sich die Organisatoren umfassend Gedanken gemacht. Gemeinsam mit dem Vize-Chef der Polizeiinspektion Saarburg, Harald Lahr, haben sie in mehreren Sitzungen ein entsprechendes Konzept entwickelt. Der frühere Leiter der Polizeiwache Trier hat viel Erfahrung bei der Absicherung von Großveranstaltungen - etwa von Fußballspielen oder dem Trierer Weihnachtsmarkt (der TV berichtete am 18. Januar: "Endlich im Heimatrevier")."Grundsätzlich erwarten wir ein friedliches Weinfest mit gut gelaunten und fröhlichen Menschen", sagt Lahr im TV-Gespräch. Mit erhöhter Polizeipräsenz wolle man auch das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken. Zugleich haben die Veranstalter mehr Sicherheitskräfte als in den Vorjahren engagiert. Dazu kommen mobile Straßensperren an den Zugängen zum Weinstraßenfest."Erstmals dabei sind mit sogenannten Bodycams ausgestattete Streifenkräfte", sagt Lahr. So könne, sollte es einmal zu einer Konfrontation kommen, der Polizist diese Auseinandersetzung als Film dokumentieren.Höhepunkt des Programms ist die Krönung der neuen Saar-Obermosel-Weinkönigin am Samstag (siehe Info). Am Sonntag zieht mittags traditionell der Festumzug vom Heckingplatz zum Altstadt-Tunnel. Danach füllt sich wieder die sogenannte Weinstraße - der Bereich zwischen Altstadtbrücke und Altem Markt - mit Menschen. Und montags "fängt dann die Woche wieder weinfroh an".Aber die Stadt Saarburg und der Saar-Riesling-Verein als Veranstalter haben das Saarweinfest nicht nur optisch aufgepeppt, sie haben auch am Angebot gearbeitet. Gab es bisher am Sonntag kaum Angebote für Kinder, soll sich das endlich ändern. Gemeinsam mit der Kulturgießerei wurde eigens ein "Saarweinfest für Kids" aufgesetzt. Nach dem Festumzug können sich Familien in die frühere Glockengießerei Mabilon zurückziehen oder Eltern dort ihre Kinder abgeben, um noch einmal allein durch die Weinstraße zu bummeln. Währenddessen basteln die Kleinen beispielsweise Rennboote aus Korken oder entwerfen die neue Krone für die künftigen Saarweinköniginnen.Und am Musikprogramm wurde ebenfalls weiter gefeilt. Hier hat Christoph Kramp, Inhaber der Musik- und Festagentur Station K, die Organisatoren beraten. Weil man auch Einzelmusiker engagiert hat, bleiben die Kosten im Rahmen, aber man kann trotzdem an allen Punkten ein Unterhaltungsprogramm bieten. Das reicht von gecoverten Deutsch-Rock-Klassikern der Band Männer am Samstagabend über Irish Folk der Rambling Rovers bis zum Liedermacher Achim Weinzen am Montagabend.An allen Tagen gibt es einen Buspendeldienst nach Saarburg. Einzelheiten zu den Routen und Fahrplänen gibt es unter www.saarweinfest.de : Eröffnung des Saarweinfests in der Weinstraße (14 Uhr), Oeleskapel Tegels Blood in der Weinstraße (16 Uhr), Launiger Stadtspaziergang mit Lady Katie anno 1910 (17.30 Uhr, Voranmeldung unter saar.wein.kultouren@gmail.com bei Christiane Beyer, Kultur- und Weinbotschafterin), Zug der Weinhoheiten zur Festbühne (19.30 Uhr), Krönung der neuen Weinkönigin und ihrer Prinzessinnen auf der Festbühne (20.15 Uhr), anschließend Fackelschwimmen in der Saar und Feuerwerk, Musik in der Weinstraße mit den Bands Männer und Rumble in the Box (22.30 Uhr).: Weinberge erzählen Geschichte - Erlebnisführung durch die Saarburger Rausch (11.30 Uhr, Voranmeldung unter saar.wein.kultouren@gmail.com bei Christiane Beyer), Eröffnung der Weinstraße (13 Uhr), Festumzug vom Heckingplatz zum Altstadt-Tunnel (14 Uhr), Musik in der Weinstraße mit Perlregen und JSF (ab 18 Uhr).: Weinfroh fängt die Woche an (14 Uhr), Musik in der Weinstraße mit den Rambling Rovers, Achim Weinzen und Wolfgang Prinz (ab 19 Uhr).