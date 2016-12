Ortsdurchfahrt: Freudenburger müssen sich noch gedulden

Freudenburg. Noch sieben Monate, so lange müssen die Freudenburger noch Geduld mit den Bauleuten aufbringen. Dann soll die neue Ortsdurchfahrt fertig sein - mit rund einem Jahr Verspätung. Unvorhergesehenes bremste den Baufortschritt, wie ein Munitionsfund, ein neu geplanter Abwasserkanal, und der Frost, der das Arbeiten mit Beton unmöglich macht.

Saarländer kommen zu Fuß

Im vorletzten Bauabschnitt sind schon Randsteine verlegt. Doch dann kamen die Minusgrade. "Da können wir nicht weitermachen", bedauert Polier Albert Fox. Er hat acht bis elf Leute im Einsatz, je nachdem, was und wie viel gerade zu tun ist.Alles wird getan, damit das Ungemach bei den Anliegern möglichst klein bleibt. Anwohner Heinz Phillips sagt: "Nur wenn die die Rüttelplatte anstellen, wird’s laut." Er sei aber froh, wenn es vorbei sei. Vorbei sind die Arbeiten in Höhe des Möbelhauses Bauer. "Der Rückgang der Kundenfrequenz war deutlich zu spüren", sagt Oliver Bauer. Aber die Beschilderung, wie man zu finden ist, habe gewirkt: "Wichtig ist, dass die Leute unser Haus sehen und nicht schon vorher anfangen, herumzuirren."Ihr Ziel genau im Blick hatten die Gäste von Wirtin Heidi Ternes: "Die Saarländer haben einfach vor der Baustelle geparkt und kamen dann zu Fuß."Doch Jörg Mayer, Ratsmitglied für die Freien Wähler und Inhaber eines KFZ-Betriebs, schimpft: "Ein Jahr länger als geplant, das ist nicht gut gelaufen." Allein drei Jahre habe er vor seiner Werkstatt eine Baustelle gehabt. Die Autos der Kunden abholen und wieder hinbringen, das ginge zwar, koste aber auch Zeit und Geld. "Erst als die Kuh auf dem Eis stand, hat man sich Gedanken gemacht", bedauert Mayer. Die "dickste Kuh" ist für ihn der Nichtausbau des Viezwegs, einer inoffiziellen innerörtlichen Umfahrung für einen Teil der Ortsdurchfahrt. Der Viezweg hätte nach Mayers Auffassung auch in Zukunft als Ausweichroute nützlich sein können.

Unmut durch Staub

Extra

Dem hält Ortsbürgermeister Bernd Gödert entgegen: "Wenn die Baustelle fertig ist, rechne ich mal vor, wie viel die beiden Umfahrungen Viezweg und Herker gekostet haben." Wiederholt seien die Bankette im Herker saniert worden, was allein 7000 Euro kostete. Der Staub, den Autofahrer auf dem Viezweg aufwirbelten, verursachte jedoch viel Unmut bei den Anliegern.Insgesamt werden 3,6 Millionen Euro für 1,7 Kilometer Ortsdurchfahrt und 450 Meter Leukstraße geflossen sein, wenn die Fahrt auch aus Richtung Saarland wieder frei ist. Wasser-, Abwasser-, Telekom- und Stromleitungen wurden erneuert. Bereits jetzt sind alle Geschäfte wieder erreichbar. Doch die Sperrung Richtung Saarland ist für die Inhaber weiterhin spürbar.Freudenburg befindet sich in einem umfassenden Erneuerungsprozess. Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten an derfür 230 000 Euro. Es ist ein Teil des Projektesam Weiher, der 335 600 Euro kosten wird. Angepeilt ist die Fertigstellung Mitte 2018. Geplant ist ferner eindurch Freudenburg, um die geschichtliche Bedeutung des Ortes mit zahlreichen Stationen zu dokumentieren. Start und Ziel eines zwölf Kilometer langen Wanderweges rund ums Dorf wird der neue Dorfplatz sein. Begrüßt werden die Besucher künftig von neuen, modernen, ein Entwurf von Johannes Henn. Vier Stück werden gebraucht. Sie kosten 11 000 Euro. Der Heimat- und Kulturverein gab dafür einen Zuschuss von 5000 Euro. doth