Plüschtiere für Uganda - Serriger Kinder starten mit ihrer Kita Hilfsprojekt für Altersgenossen

Serrig/Lwala. Was ist Afrika? Diese scheinbar einfache Frage stellt Ingbert Dawen Kindern in der Serriger Kita. Viele Antworten kommen von den Kleinen: "Da wohnen Leute, die haben kein Geld und wenig zu essen." Der Gründer eines Hilfsprojekts für eine ugandische Stadt hat die Kinder dazu aufgerufen, sich von einigen ihrer Plüschtiere zu trennen, damit sie ihren Altersgenossen in dieser Stadt eine Freude bereiten.

Kaputte Kleider, keine Schuhe

Extra

Dawen verschenkt Ziegen an Frauen in Lwala (der TV berichtete mehrfach). Viele Frauen dort haben ihren Mann durch Aids verloren und wissen jetzt nicht mehr, wie sie ihre zahlreichen Kinder durchbringen sollen. Da helfen die Ziegen. Sie geben Milch, lassen sich essen und bekommen Nachwuchs. Sie sind auch Zahlungsmittel in Uganda. In Lwala arbeitet Ingbert Dawen mit Pater Dennis zusammen. Er gilt dort als Respektsperson, auf ihn hören alle.Dawen zeigt im Serriger Kindergarten Fotos von Kindern in Lwala. Die jungen Serriger sehen sofort: "Die haben kaputte Kleider und keine Schuhe." Ein weiteres Foto zeigt Kinder, die von weit her Wasser heranschleppen müssen. "Das kommt nicht aus dem Wasserhahn, das kommt aus einem Fluss", erklärt der ehemalige Entwicklungshelfer.Die ersten Plüschtiere hat Dawen in Uganda schon an Kinder verteilt. Ein Foto zeigt, wie ein Mädchen sein neues Spielzeug ganz fest an den Körper drückt. Ein anderes Kind traut diesem bunten Etwas noch nicht, weil es so etwas in Lwala bislang nicht gab."Ich bin stolz auf euch, dass ihr eure Kuscheltiere spendet. Damit macht ihr afrikanische Kinder glücklich", sagt Dawen. Im Januar will er wieder die 6000 Kilometer weite Reise, gemeinsam mit Melanie Müller und Hermann Bost, antreten, um die Sachspenden zu übergeben. "Die Flüge und weitere Kosten tragen wir natürlich selbst", betont Dawen.Als Erzieherin Monika Sieren von der Aktion "Ziegen für Lwala" im TV las, dachte sie sofort: "Da machen wird doch gleich mit." Schließlich können hier Kinder etwas für Kinder tun. "Etwas von sich weggeben, das fiel nicht jedem leicht", sagt sie.Kita-Leiter Christoph Hein erklärt: "Kinder müssen lernen loszulassen und Freude zu teilen. Das ist ein wesentlicher Aspekt der frühkindlichen Erziehung."Die Kinder begreifen sehr wohl, dass in Afrika Armut herrscht, denn, so Hein: "Sie erkennen, dass ihre Altersgenossen nicht so leben wie wir." Als die ersten Flüchtlingskinder in die Kita kamen, lernte man mehr über die Situation in den Herkunftsländern. "Wir haben die Fluchtstrecke auf eine Landkarte gemalt", sagt Erzieherin Sieren. Bald konnten sie sich schon untereinander verständigen. Die Eltern haben auch die Transportkosten für die Kuscheltiere, Kinderkleidung und -schuhe gespendet. Jetzt sollen Patenschaften Kindern ein besseres Leben mit Hilfe von Bildung ermöglichen.: Ingbert Dawen sammelt weitere Plüschtiere und Kinderkleidung, packt sie um und verschickt sie nach Lwala. Seine Adresse: Seiftweg 29, 54455 Serrig Spendenkonto: Ingbert Dawen, DE 86585501300007166838, BIC TRISDE55, Stichwort Lwala Hilfsprojekt. Das Buch "Ziegen für Lwala" ist im BoD-Verlag erschienen, ISBN 9783741251245. Info: www.ziegenprojekt-lwala.jimdo.com und bei Facebook unter dem Stichwort "Ziegen für Lwala". doth