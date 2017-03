Polizei fasst mutmaßliche Serieneinbrecher - Flucht endet mit Festnahme in Konzer Bäckerei

FESTNAHME VOR EINEINHALB WOCHEN IN MERZIG

Extra

Nachdem die Beamten am Freitagmorgen unmittelbar nach einem Einbruch in ein Sonnenstudio in Perl einen Tatverdächtigen vor Ort festgenommen haben, verfolgen sie einen zweiten Verdächtigen. Sie treffen den jungen Mann letztendlich am Bahnhaltepunkt in Konz-Mitte an. Es folgt ein laut Polizei spektakulärer Fluchtversuch. Als der Mann die Beamten sieht, läuft er quer über die Gleise, springt in einen Hinterhof und landet schließlich in einer Bäckerei in der Granastraße. Dort hätten Gäste den Mann festgehalten, die Polizei habe ihn festgenommen.Für die beiden Tatverdächtigen, 27 und 33 Jahre alt, ordnete das Amtsgericht Saarbrücken Untersuchungshaft an. Die beiden Deutschen stammen laut Polizei aus der Saar-Mosel Region. Sie seien derzeit ohne festen Wohnsitz und ohne Arbeit.Die zwei jungen Männer stehen schon länger im Fokus der Polizei. Sie stünden im Verdacht, in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Einbrüchen unter anderem in Arztpraxen, Gaststätten und Fitnessstudios verübt zu haben, heißt es. Die Taten erstrecken sich laut Polizei insbesondere auf den Bereich Saarburg und das benachbarte Saarland. Die beiden Verdächtigen könnten auch für eine Vielzahl von Einbrüchen über die Fastnachtstage (TV vom 3. März) verantwortlich sein. Dies werde nun ermittelt, heißt es.Auch einen weiteren Mann aus Saarburg, der Kontakt zu den mutmaßlichen Einbrechern gehabt haben soll, haben die Polizisten von den Inspektionen Saarburg und Merzig im Austausch miteinander ermittelt. Für diesen 29-Jährigen hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier unmittelbar auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Dabei wurde unter anderem Diebesgut vorgefunden und zum Teil Verpackungen hochpreisiger Waren, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei geht davon aus, dass diese Waren unter falschen Namen bei Versandunternehmen bestellt und nicht bezahlt worden sind. An die Namen seien die Täter über gestohlene Geldbeutel gelangt.Zur Aufklärung der Hintergründe hat die Polizeiinspektion Saarburg eine Ermittlungsgruppe unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Werner Krewer eingerichtet. Diese habe nun jede Menge damit zu tun, das Diebesgut den Fällen, die Fälle den Tatverdächtigen und auch die möglichen Zusammenhänge zu anderen Festnahmen (siehe Infobox rechts) zu untersuchen. Krewer sagt: "Die weiteren Ermittlungen werden die Kriminaldienste in Saarburg und Merzig noch einige Zeit beschäftigen."Harald Lahr, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, spricht im Zusammenhang mit den Festnahmen von einem Erfolg. Besonders lobt er die Kooperation mit den saarländischen Kollegen. Er sagt: "Die Zusammenarbeit der Polizei über die Landesgrenzen hinweg, hat einmal mehr hervorragend funktioniert!"Die Polizei hat in der vergangenen Woche einen Tatverdächtigen für mehrere Einbruchsdiebstähle in Saarburg und Umgebung festgenommen (TV vom 3. März). Der 26-Jährige stammt laut Polizei aus der Region Saarburg/Merzig. Er stehe unter Verdacht, in Arztpraxen, Firmen und Lokale eingebrochen zu haben, meldete die Polizeiinspektion Saarburg. Ermittlungen auch in Zusammenarbeit mit der benachbarten Polizeiinspektion in Merzig hätten zur Festnahme des Verdächtigen am Wochenende vom 25. Februar in Merzig geführt. Die Beamten der PI Saarburg hatten den mit Haftbefehl gesuchten Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat die Inhaftierung des 26-Jährigen angeordnet. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. Sie ging davon aus, dass der Festgenommene an den meisten der zehn Einbrüche über Fastnacht (unter anderem in Gaststätten in Saarburg und Trassem) nicht beteiligt war.