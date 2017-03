Nach Angaben der Polizeiinspektion Saarburg vom Donnerstag gab es in den vergangenen Tagen mehrere Einbruchsdiebstähle in Arztpraxen, Firmen und Lokale in Saarburg und Umgebung. Auf Basis von Ermittlungen, an denen auch die Polizeiinspektion Merzig beteiligt war, sei bereits am vergangenen Wochenende ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Inhaftierung des 26-Jährigen anordnete. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. red