Rentnerin in Konz mit Blumenstrauß getäuscht: Polizei warnt vor Trickdieben

Der Vorfall habe sich am vergangenen Samstag, den 19. August, ereignet. Laut Polizei habe gegen 14:15 Uhr die junge Frau an der Wohnung der 86-jährigen Konzerin geklingelt, um ihr einen Blumenstrauß zu überreichen. Diese junge Frau hatte die Geschädigte noch nie gesehen, so die Polizei. Sie habe sich als Studentin ausgegeben, die für die Kirchen sämtlicher Konfessionen arbeiten und älteren Menschen durch einen Blumenstrauß eine Freude bereiten würde.



Anschließend habe die Frau die Rentnerin zu einem Spaziergang im Hauseigenen Garten aufgefordert - übergab aber nach dem Spaziergang nicht den Blumenstrauß und entfernte sich. Danach stellte die Rentnerin fest, dass aus ihrer Wohnung Bargeld aus der Handtasche, ein goldener Armreif und ein goldener Ring entwendet worden seien. Sie vermutet, dass sie aus der Wohnung gelockt wurde und ein Komplize oder eine Komplizin Geld und Schmuck gestohlen habe.

Die Rentnerin beschrieb die Besucherin wie folgt: 23- 26 Jahre, normale Größe und Statur, mittellange, dunkelblonde Haare, keine Brille, Akne im Gesicht. Sie habe deutsch mit einem leichten osteuropäischen Akzent gesprochen.

Die Polizei erklärt, dass es ähnlich gelagerte Fälle in den vergangenen Tagen auch in Trier gegeben habe. In einem bekanntgewordenen Fall vom gleichen Tag sollte auch ein Blumenstrauß überreicht werden, der letztlich auch wieder mitgenommen wurde. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern oder möglichen Fahrzeugen geben?

Zudem warnt die Polizei: Trickdiebe täuschen immer wieder insbesondere bei älteren Menschen vor, in einer Notlage zu sein, kleine Hilfestellung zu benötigen oder wie in diesem Fall eine Freude zu machen. Dabei sind die Täter beim Einfallsreichtum ihrer Ausreden sehr kreativ. Mit diesem Vorwand verschaffen die Täter sich Zutritt zur Wohnung der späteren Geschädigten.

Die Polizei rät: