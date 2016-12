Saarburg kauft Fortbildungszentrum im Blümchesfeld und will dort Kindergarten einrichten

Die Stadt Saarburg wächst. Allein in den vergangenen fünf Jahren sind 654 Bewohner dazugekommen. 7318 ist der aktuelle Stand. Tendenz anhaltend - laut Prognosen bis 2015. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahl steigt auch der Bedarf an Kitaplätzen. Die Stadt Saarburg ist in der Pflicht bis spätestens zu Beginn des Jahres 2018 mindestens vier, eventuell sogar fünf weitere Kindergartengruppen herzurichten. Deshalb hat der Stadtrat beschlossen, das Fortbildungszentrum für Lehrer und Justizangestellte im Blümchesfeld zu kaufen.

Bis zu sechs Spielgruppen möglich

Das Land Rheinland-Pfalz hatte Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass es die Nutzung der Gebäude im Blümchesfeld Ende 2016 aufgeben und verkaufen möchte (der TV berichtete). Dort können sechs Kindergartengruppen untergebracht werden.Da der Verkehr in der kleinen Straße Blümchesfeld, die sich in der Nähe des Gymnasiums den Berg hochschlängelt zunehmen wird, soll die 275 Meter lange Trasse zwischen Fortbildungszentrum und Einmündung in die Graf-Siegfried-Straße ausgebaut werden. Dafür hat der Stadtrat die Arbeiten bereits vergeben und zwar an die Bietergemeinschaft Clemens/Elenz.Kosten: für 470 760 Euro. Für den Straßenausbau und den Kauf des Fortbildungszentrums zusammen hat der Rat 1,5 Millionen Euro in den Nachtragshaushalt 2016 eingestellt. Doch wird noch mehr öffentliches Geld in die kleine Straße fließen. Denn die Ver- und Entsorgungsleitungen sind in diesem Bereich erneuerungswürdig. Und so sollen gleichzeitig zum Straßenausbau auch die Leitungen ausgetauscht werden. Kosten: 262 260 Euro. Dafür hat der Verbandsgemeinderat Saarburg bereits sein OK gegeben.Mit dem Platz für sechs Kindergartengruppen im Blümchesfeld eröffnen sich der Stadt neue Möglichkeiten, die auch der Grundschule St. Laurentius helfen würden. So könnten die beiden Kita-Gruppen, die zurzeit im Gebäude der Stadt am City-Parkplatz untergebracht sind, laut Verwaltung ins Blümchesfeld umziehen. Die Räume am City-Parkplatz könnte dann die Grundschule St. Laurentius, die aus allen Nähten platzt, nutzen.