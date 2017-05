Entlang der gesamten Strecke wird einiges für die Besucher geboten. Neben kulinarischen Genüssen gibt es Attraktionen für Kinder. Bands und Musikvereine treten auf. Jürgen Dixius, Bürgermeister der Saarburg, Joachim Weber, Beigeordneter der VG Konz, und die Vertreter der saarländischen Gemeinden Merzig und Mettlach versicherten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Saarburg, dass die Ortsgemeinden und viele Vereine den Radtag weiterhin mit viel Engagement unterstützen und die Veranstaltung, die im nächsten Jahr 25 Jahre bestehe, fortgeführt werde. Happy Mosel, die entsprechende Veranstaltung an der Mosel, findet in diesem Jahr zum letzten Mal statt. Ausführlicher Bericht folgt.