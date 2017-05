Schlägerei in Saarburg mit mehreren Verletzten

(Saarburg) Mehrere Männer sollen sich in der Nacht zum Sonntag zwischen 0.30 und 1 Uhr bei der Schiffsanlagestelle in Saarburg in der Straße Am Staden eine Schlägerei geliefert haben. Mehrere Beteiligte sind dabei nach Informationen der Polizei verletzt worden.