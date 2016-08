Seit 2015 geschlossen: Neue Chance für alte Jugendherberge in Saarburg

Saarburg/Mainz. "Die Jugendherberge ist wegen vorgesehener Modernisierung zur Zeit geschlossen." Dieser Satz steht schon eine ganze Weile unter der Rubrik Saarburg auf der Homepage von "Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland". Mittlerweile hat er etwas an Wahrheitsgehalt dazugewonnen, doch ob er stimmt, ist immer noch unklar.

Seit März 2015 ist die Saarburger Jugendherberge geschlossen (der TV berichtete mehrfach). Aktueller Anlass waren brandschutztechnische Auflagen, doch hatten die Verantwortlichen bereits seit längerem überlegt, wie es mit dem in die Jahre gekommenen Gebäude weitergehen soll. Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender des Trägervereins "Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland", hat immer betont, dass der Verein an Saarburg als Standort festhalten wolle und nach Lösungen suche. Stadtbürgermeister Jürgen Dixius hat ihn dabei unterstützt.Im Dezember 2015 hat Geditz mitgeteilt, er gehe davon aus, dass für die Sanierung des alten Gebäudes keine Fördermittel zur Verfügung stünden, und er suche kreative Lösungen. Die hat er wohl auch an anderen Stellen in der Stadt gesucht. Offensichtlich erfolglos.Aktuell heißt es auf TV-Anfrage: "Nach Prüfung von Standortmöglichkeiten der Jugendherberge in Saarburg haben wir uns zwischenzeitlich entschieden, an dem vorhandenen Standort der Jugendherberge zu verbleiben." Dafür sei es aber notwendig, das vorhandene Haus zu erweitern und zu modernisieren, damit es dem Standard für die Zukunft gerecht werde. Mit Hilfe eines Anbaus soll die Bettenzahl laut Geditz von derzeit 102 auf 150 bis 160 erhöht werden.Geditz’ Terminplanung klingt ehrgeizig. Er schreibt: "Ziel ist es, das Vorhaben bis 2018 umzusetzen." Doch dann kommt das große Aber. Geditz: "Inwiefern dies tatsächlich möglich ist, ist zur Zeit noch offen." Detailliertere Planungen seien nötig, um die Kosten abschätzen zu können. Dann müsse die Finanzierung sichergestellt werden. Zu Finanzierungsmöglichkeiten möchte sich Geditz erst äußern, wenn die notwendige Klarheit besteht. Dies werde noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.Anfang Juli hatte die Modernisierung und Erweiterung der Trierer Jugendherberge für 5,2 Millionen begonnen. Die Kapazität des Hauses wird um 142 auf 370 Betten vergrößert. Der Erweiterungsbau wird laut Geditz als Leasing-Projekt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Anlagen Leasing errichtet. Nach dem Ablauf des Leasingvertrags erfolge die Übertragung des Grundstücks und des Erweiterungsbaus an den Trägerverein. 90 000 Übernachtungen pro Jahr werden in Trier nach der Erweiterung erwartet, derzeit sind es 55 000. In dieser Liga kann Saarburg nicht ganz mithalten. Dort wurden zuletzt bis zu 13 000 Übernachtungen pro Saison gezählt, allerdings gab es in den vergangenen Jahren auch eine Winterpause von vier Monaten.Den Saarburger Freizeit-Einrichtungen wie Schwimmbad, Greifvogelpark, Sommerrodel- und der Sesselbahn sowie dem Einzelhandel und der Gastronomie fehlen die Jugendherbergsgäste. Den Touristen fehlen günstige Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt. In einer erweiterten Saarburger Jugendherberge erwartet Geditz 28 000 Übernachtungen.- das ist der Name eines gemeinnützigen Unternehmens, das 1987 aus dem Zusammenschluss der Verbände Rheinland-Pfalz und Saarland gebildet wurde. Das Unternehmen ist ein eingetragener Verein und betreibt 44 Jugendherbergen, die eigenen Angaben zufolge zu den modernsten und innovativsten in Deutschland gehören. Alle 44 Häuser verzeichneten im Jahr 2015 mehr als eine Million Übernachtungen. Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden von einem zweiköpfigen Vorstand geführt. Die Zentrale befindet sich in Mainz. Weitere Organe sind der ehrenamtliche Verwaltungsrat sowie die Hauptversammlung. Der Verband hat 240 000 Mitglieder und beschäftigt 1000 Mitarbeiter. jp