Süß und sauer, klein und groß: Apfelmarkt auf dem Hofgut Serrig

Serrig. Während am Sonntagmorgen unten im Saartal noch die Nebelschwaden wabern, zeigt sich in der Höhenlage über dem Weinort Serrig schon der goldene Oktober im schönsten Sonnenschein. Hier geht es heute allerdings nicht um den Wein, sondern um den Apfel.Das Hofgut Serrig, ein Betrieb der Lebenshilfe e.V., hat in Kooperation mit dem Naturpark Saar-Hunsrück zu einem Familienfest auf dem weitläufigen Gelände geladen. Es gibt Produkte und Aktionen rund um das Thema Apfel sowie eine Präsentation der vielfältigen Erzeugnisse des eigenen, landwirtschaftlichen Betriebes und von Erzeugern aus der Region.Der Leiter des Gutes, Michael Köbler, arbeitet hier seit 14 Jahren mit mittlerweile 160 behinderten Menschen und gilt längst als einer der besten Erzeuger der Region. Neben ökologischer und nachhaltiger Erzeugung liegt ihm besonders die Qualität der Produkte am Herzen - und der Erfolg gibt ihm recht.Im eigenen, großen Hofladen und auf den vielen Wochenmärkten, die beschickt werden, heißt es oft schon früh: "Ausverkauft". Geflügel, Schweinefleisch, Rindfleisch, Wurstwaren, Obst, Gemüse, Säfte und Destillate sind die Eckpfeiler der Produktion. Am Sonntag gibt es in und um das Haupthaus viele Stände mit diesen Produkten, aber auch Honig, Käse, Keramik oder Stoffe werden verkauft. Speisen und Getränke können die Besucher aus einer breiten Palette wählen, der hauseigene Imbissstand, die Spießbratenküche, Reibekuchen mit Apfelmus und Kaffee und Kuchen stehen zur Auswahl. Fast alles aus hauseigener Produktion, wohlgemerkt.Der Musikverein Serrig spielt auf dem Vorplatz im strahlenden Sonnenschein, während überwiegend Familien mit Kindern flanieren, probieren und sich informieren.Der "Pomologe" (Apfelforscher) des Naturparks Saar-Hunsrück, Richard Dahlem, sitzt mit Computer und Bestimmungsbuch an einem Tisch und versucht zusammen mit Besuchern, die Äpfel und Birnen aus den heimischen Gärten mitgebracht haben, die teilweise sehr alten Sorten zu bestimmen. Mit einem Messer schneidet er die Früchte, probiert und sieht ganz genau hin. Die Trefferquote ist zur Freude der Hobbygärtner sehr hoch.Auf einer langen Tafel stehen daneben nochmals 70 alte Apfel- und zehn Birnensorten von süß bis sauer, von klein bis groß. Namen wie Riesenbroike, Gelber Holzapfel oder Himbeerapfel findet man sonst nicht häufig, dabei seien diese Sorten sehr gesund und quasi allergenfrei, betont der Experte. Auch ein Baumschnitt-Kurs stößt auf gute Resonanz. Agrarwirt Thomas Lengert erklärt in Theorie und Praxis, wie es gemacht wird. Dass dann auch noch eine neue Metzgerei (Kostenpunkt: zwei Millionen Euro) Richtfest feiert und der ebenfalls neue, ökologisch-artgerechte Schweinestall präsentiert wird, gehört genauso zur Serriger Erfolgsgeschichte. DT