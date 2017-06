Technischer Defekt hat Feuer in Saarburger Lagerhalle ausgelöst (Video/Fotos)

Foto: Wilfried Hoffmann

(Saarburg) Nach dem verheerenden Feuer in einer Lagerhalle in der Irscher Straße in Saarburg am Montag hat die Polizei Saarburg nun erste Ermittlungsergebnisse veröffentlicht. Die sachverständigen Brandermittler der Kriminaldirektion Trier vermuten einen technischen Defekt an der Elektroinstallation als Ursache für den Großbrand. Dies teilt die Polizei mit.