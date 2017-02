Die Feuerwehr Saarburg wurde gegen 20.15 Uhr am Donnerstagabend alarmiert. An der Saarbrücke in Saarburg trieb ein toter Schwan im Wasser.Wegen Vogelgrippegefahr wurden besondere Schutzvorkehrungen getroffen. Mit Schutzanzügen bekleidet packten sie das Tier in Tüten und verschlossen diese mehrfach. Der Schwan wurde am Abend noch zum Veterinäramt Trier gebracht.Dort wird das Tier untersucht, da Verdacht auf Vogelgrippe besteht. Bereits in den vergangenen Tagen gab es im Kreis Trier–Saarburg mehrere Fälle von toten Schwänen - allerdings konnte bisher bei keinem dieser Tiere die Krankeheit nachgewiesen werden.