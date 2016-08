Traktor stürzt mit Gespann in Ockfener Weinbergen ab - Fahrer rettet sich mit Sprung - 100.000 Euro Schaden

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, stehe noch nicht fest.

Mehrere Winzer haben zu diesem Zeitpunkt in der Steillage über Ockfen gearbeitet. Sie eilten zu der verunglückten landwirtschaftlichen Maschine und setzten einen Notruf ab. Der Traktorfahrer konnte sich mit einem beherzten Sprung aus dem Führerhaus retten, bevor sich das Gespann überschlug und in die Weinberge krachte. Er kam nach bisherigen Angaben mit dem Schrecken davon.Wie der Besitzer des Traktors mitteilte, sei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Auch viele Reben und Weinbergsfläche wurden zerstört.Ein Bergungsunternehmen rückte an, um den Traktor samt Anhänger und Planierraupe aus dem Abhang zu ziehen. Die Feuerwehr sicherte und sperrte die Unfallstelle ab.Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ochfen, Irsch, Saarburg und die Höhenrettung aus Saarburg. Ebenso das DRK mit Notarzt und die Polizei aus Saarburg.