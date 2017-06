Die Bestzeit lag am Ende bei 27,2 Sekunden - das ergibt eine Traktor-Zieh-Geschwindigkeit von mehr als einem Meter pro Sekunde. Umgerechnet, um ganz genau zu sein: 3,9 Kilometer pro Stunde. Die Gruppe, die diese Höchstgeschwindigkeit erreichte, waren die Biebelhausener Hühnergaaß. Der zweite Platz ging an die heimische Bergstraße. Dritter wurde die Gruppe 6 ½ PS.Die drei Gruppen gewannen Geldpreise, die natürlich direkt auf der Kirmes umgesetzt wurden. Das Event war das Spektakel am ersten Tag der Kirmes und brachte die Kirmesbesucher zum Jubeln. Auch die Kinder durften den Traktor ziehen, sie wurden Sieger der Herzen.