250 Euro Bargeld, eine EC- sowie eine Visa-Karte: Das alles befand sich in der gestohlenen Brieftasche, die der Unbekannte dem Kunden eines Supermarktes in Saarburg entwendet haben soll. Wie die Polizei mitteilt, wurden unmittelbar danach 290 Euro vom Konto der beklauten Person, an einem Geldautomaten in Saarburg, abgehoben. Später fand die Polizei die leere Geldbörse am Fahrbahnrand der L 135.

Die Polizei sucht nun öffentlich mit dem Bild einer Überwachungskamera nach dem Täter. Wer den Mann kennt, oder weiß wo er sich derzeit aufhält, soll sich bei der Polizei melden.



Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155