Bei einem Unfall, auf der B 407 am Donnerstagabend, ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-jährige Fahrer auf dem Weg von Kirf nach Münzingen, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Straße abkam. Der Fahrer überschlug sich mehrfach.



Grund für den Unfall war offenbar die tiefstehende Sonne, die den Motorradfahrer blendete, sowie überhöhte Geschwindigkeit. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte ins Krankenhaus nach Trier gebracht.



Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarburg zu melden.