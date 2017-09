Unfall auf der B 419 bei Wellen - Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitagabend gegen 23 Uhr auf der B 419 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 65-jährige Autofahrerin war auf dem Brückenkopf der B 419 in Richtung Grevenmacher unterwegs, als der bzw. die Fahrer(in) eines weißen Geländewagens mit unbekanntem Luxemburger Kennzeichen aus der Gegenrichtung entlang kam. Im Begegnungsverkehr kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der unfallbeteiligte Geländewagen entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Temmels. Der Geländewagen weist vermutlich im linken, vorderen Fahrzeugbereich Beschädigungen auf.



Hinweise bitte an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 oder pisaarburg@Polizei.rlp.de.