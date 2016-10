Unfall auf der B51 bei Saarburg: LKW kracht auf Baustellenfahrzeug

SONY DSC Foto: Wilfried Hoffmann

(Saarburg) Ersten Informationen zu Folge ist es am heutigen Mittwoch, 26. Oktober, 12 Uhr, auf der B 51 an der Einfahrt zur neuen Feuerwehrwache am Saarufer zu einem Auffahrunfall gekommen.