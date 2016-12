Verkürzter Christkindlmarkt in Saarburg: Eine fast runde Sache mit Karussell und regionalem Wein (Fotostrecke)

Extra

Christkindlmarkt in Saarburg, 13 Uhr. Am Zimtwaffelstand wird die Goldfolie an die Wand getackert. Auch sonst sind noch einige Budenbetreiber damit beschäftigt, die Deko zu verteilen und einzuräumen. Nur wenige Besucher flanieren umher. Das bleibt noch eine Weile so. Vera Erschens am Schmuckstand nimmt es gelassen. Die Schodenerin sagt: "Ich war schon fünf Mal hier. Der Freitag läuft immer langsam an, die Leute arbeiten ja auch noch. Sonntag ist der Haupttag."Christof Kramp, erstmals Organisator des Markts, erklärt, warum er trotzdem dafür ist, am frühen Nachmittag zu öffnen: "Ich will, dass auch die Touristen, die tagsüber da sind, sehen, was hier los ist." Bald schon fließt der erste Glühwein. An drei Ständen wird das Weihnachtsmarktgetränk ausgeschenkt, in Rot und Weiß und immer aus der Region.Als gegen 15.45 Uhr langsam etwas mehr los ist, ist es der Pferdemarkt, an dem sich die Besucher tummeln. Er wurde erstmals in den Christkindlmarkt miteinbezogen. In den vergangenen Jahren standen die Buden am Buttermarkt und zogen sich bis zum Wasserfall, wo es laut Budenbetreibern kräftig gezogen hat. Doch das war nicht der einzige Grund für Kramp, den Markt Richtung Pferdemarkt zu verschieben. Der Veranstalter, der auch andere Märkte organisiert, sagt: "So ein Markt muss rund sein. Wenn man sich dreht, muss man die Buden sehen können."Ein wenig ist es so am Pferdemarkt, der etwas breiter ist als die Gassen rechts und links der Leuk. Und noch eins ist Kramp wichtig: Ein Kinderkarussell. "Das gehört zu einem Weihnachtsmarkt einfach dazu", sagt er. Es dreht sich ebenfalls am Pferdemarkt und beschallt das Umfeld mit Weihnachtsliedern und anderer Musik.Wie in den vergangenen Jahren stehen in Saarburgs Fußgängerzone wieder 15 Stände. Angeboten werden neben neben Glühwein, Crêpes und Waffeln auch Herzhaftes wie Reibekuchen, Pizza und Würstchen. Ansonsten gibt es kunstvolle Gestecke, Mützen, selbst gestrickte Socken, handgefertigten Schmuck, französische Salami, Schnäpse und Liköre.Am Freitagabend spielt der Musikverein Saarburg bei stimmungsvoller Beleuchtung. Der Markt hat sich gefüllt. Generell hat Kramp die Musik in diesem Jahr jedoch reduziert - auch um Kosten zu sparen. Denn er hat die Veranstaltung mit relativ wenig Vorlauf vom Saarburger Gewerbeverband übernommen. Und der Verband hat sich vom Markt getrennt, weil er damit Verluste einfuhr. Weitere Änderung: Der Markt ist kürzer. Er läuft nur zwei statt drei Wochenenden.Der Christkindlmarkt findet an diesem und dem kommenden Wochenende statt. Er öffnet freitags um 13 Uhr, samstags sowie sonntags jeweils um 11 Uhr. Am Samstag, 3. Dezember, zieht der Nikolaus um 14.30 Uhr mit Knecht Ruprecht zum Pferdemarkt. Für Kinder hat er Überraschungen dabei. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der St.-Laurentius-Kirche. Am Sonntag, 4. Dezember, 14 Uhr, spielen die Rambling Rovers auf dem Pferdemarkt.Der TV fragte Besucher, wie ihnen der Christkindlmarkt in Saarburg gefällt.(links) undaus dem saarländischen Überherrn: "Wir sind mit unseren Frauen extra wegen des Weihnachtsmarkts mit dem Wohnmobil nach Saarburg gekommen. Wir waren auch schon letztes Jahr da. Es gefällt uns gut hier. Das beste ist, dass der Markt klein und schnuckelig ist und nicht so überlaufen. Die Atmosphäre ist gemütlich. Auch, dass der Markt diesmal etwas auseinandergezogen ist bis hier hin zum Pferdemarkt, gefällt uns.""Die Atmosphäre auf dem Pferdemarkt ist schön. Gut, dass das jetzt mal anders probiert wird. Ansonsten fehlt mir ein Kakaostand.""Die Idee, den Pferdemarkt einzubeziehen, finde ich gut. Wie das angenommen wird, muss sich zeigen. "