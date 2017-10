Vermisst: Polizei sucht 65-Jährigen aus Serrig

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Vermisste am vergangenen Montag, 23. Oktober, gegen 11 Uhr das letzte Mal gesehen: Ein Taxifahrer setzte ihn in der Nähe des Trierer Hauptbahnhofs ab.



Friedrich Wilhelm Steuer ist etwa 1,75 Meter groß und ungefähr 75 Kilo schwer. Er hat kurzes, graublondes Haar und trägt eine Brille sowie einen Schnurrbart. Bekleidet war der 65-Jährige mit einer dunkelbraunen Lederjacke, einem Hemd und Jeans.



Der Vermisste hat laut Polizei gesundheitliche Probleme. Bisherige Ermittlungen führten ins Nichts. Darum hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Wer hat Friedrich Wilhelm Steuer gesehen oder kann Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort geben? Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion in Saarburg melden unter Telefon 06581/9155-10.