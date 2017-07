Vorfahrt missachtet: Autos prallen auf der B 51 bei Saarburg gegeneinander - Zwei Verletzte

Wie die Polizei mitteilt, war ein 32-jähriger Autofahrer auf der B 51 unterwegs, als er an der Abzweigung Ayl - Biebelhausen mit einem anderen Auto zusammenprallte. in dem anderen Fahrzeug fuhr ein 37-Jähriger, der auf der B 51 nach links in Richtung Saarburg abbiegen wollte.



Die beiden Männer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Die Schadenhöhe ist nicht bekannt.



Der Passat des 32-Jährigen wurde laut Polizei durch den Zusammenprall auf die andere Straßenseite geschleudert. Dabei riss das Auto ein großes Verkehrsschild um. Der Skoda des 37-jährigen Fahrers drehte sich um 180 Grad.



Während der Rettungsarbeiten war die B 51 gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.



Im Einsatz waren Rettungskräfte aus Saarburg und Konz, die Feuerwehren aus Biebelhausen und Ayl, sowie die Straßenmeisterei und die Polizei Saarburg.