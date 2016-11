Widersprüche gegen Asphaltanlage in Taben-Rodt am Donnerstag vor dem Kreisrechtsausschuss

Die Firma Johann Düro GmbH will die Asphaltmischanlage auf dem firmeneigenen Steinbruchgelände bei Taben-Rodt errichten. Laut Thomas Müller, Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg haben drei Privatleute und die Ortsgemeinde gegen diese Genehmigung Widerspruch eingelegt.



Die Asphaltmischanlage ist vor Ort umstritten. Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die 1054 Unterschriften gegen das Vorhaben per Petition gesammelt hat. Sie selbst ist nicht berechtigt, Widerspruch einzulegen. Deshalb haben das laut Mitglied Peter Grasmück drei Mitglieder privat getan.



Die Initiative argumentiert unter vielen anderen Punkten damit, dass die Anlage nicht privilegiert sei, da ihr Bau öffentliche Belange wie die touristische Entwicklung der Region und die Umwelt beeinträchtige. Ohne Privilegierung dürfe sie im Außenbereich nicht gebaut werden, heißt es.



Müller rechnet nicht mit einer Entscheidung des Kreisrechtsausschusses am Donnerstag. Das Thema sei zu komplex, sagt er. mai