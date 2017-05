Wiltingen und Ayl gewinnen Dorfwettbewerb im Kreis Trier-Saarburg

(itz) Beide Orte sind damit für den Gebietsentscheid - der nächst höheren Stufe des bundesweiten Weittbewerbs - qualifiziert.



Lothar Rommelfanger, Ortsbürgermeister von Wiltingen, erfährt erst durch den Anruf der Redaktion, dass "sein" Dorf an der nächsten Runde teilnimmt. Er freut sich sehr und lobt: "Der Erfolg ist das Ergebnis, der guten Arbeit in der Gemeinde sowie der Ortsvereine." Er glaubt, dass die Wiltinger besonders mit ihren Grünflächen Punkte machen konnten. Das sei in den vergangenen Jahren auch einer der Schwerpunkte seiner Arbeit als Ortsbürgermeister gewesen.



Auch Siegfried Büdinger, Ortsbürgermeister von Ayl, ist froh, dass sich der Ort gegen "starke Konkurrenten" durchsetzen konnte. Er ist davon überzeugt, dass die Gemeinde bei der Kommission vor allem mit der lebendigen und vielfältigen Dorfgemeinschaft punkten konnte. Er sieht aber auch, dass auf die Kommune noch einiges an Arbeit zukommt, bevor die Gebietskommission zu Besuch kommt.



In dem gestrigen Bericht "Der Traum vom Schatzkästchen" hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Leiterin der Kita ist nicht Elke Ockfen, sondern Adelheid Trapp. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.