Wohnraum für 1000 Menschen in Saarburg

Als die französische Garnison Saarburg 2010 nach 42 Jahren verließ, hat sie der Stadt ein gewaltiges Erbe hinterlassen. Bürgermeister Jürgen Dixius beschreibt es so: "Ein Achtel der bebauten Fläche der Stadt war plötzlich frei." 2011 hat sich die Stadtverwaltung dann ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, nämlich die Fragen der Konversion innerhalb von zehn Jahren abzuarbeiten. Dixius: "In Richtung dieses Ziels sind wir unterwegs. Bis 2021 sind wir ein gutes Stück weiter."Viele Konversionsprojekte sind bereits auf den Weg gebracht wie das Sportstadion am Kammerforst, das Stadtteilzentrum Beurig, die Wohngebiete Cité Nord und Cité Süd. Nun ist der ganz große Baustein dran: das Gelände der ehemaligen Kaserne de Lattre. Die Planer haben das städtebauliche Konzept dafür an einem Infoabend vorgestellt (der TV berichtete). Um die 15,5 Hektar freie Fläche zu überplanen, hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gebildet. Zu ihr gehören die Architekten Marcus Rommel (Stuttgart) und Heinrich Lessing (Mainz) sowie Günter Schüller vom Büro Bierbaum/Aichele Landschaftsarchitekten (Mainz).Historie, Sichtbezüge, Hangneigung, Entwässerung - der aus Trier stammende Architekt Rommel machte deutlich, wie komplex die Aufgabe der Planer ist. Ziel sei es, die Jahrzehnte alte Militärgeschichte nicht einfach auszulöschen. Ausgesuchte Gebäude sollen demnach erhalten bleiben wie beispielsweise das sogenannte Küchenhaus im Osten oder die Panzerhalle. Letztere könne zum Reihenhaus umfunktioniert werden. Die ehemalige Tankstelle sei als Café mit Außengastronomie denkbar.Ein Saum aus Einfamilienhäusern soll laut Rommel im Süden und im Westen des Gebiets entstehen. Er schließt laut Konzept vier Quartiere ein, die über Fußwege miteinander vernetzt sind. Durchgangsverkehr soll verhindert werden. Zufahrten sollen im Norden über die B 407 und im Süden bei der ehemaligen Tankstelle entstehen.Zu den Quartieren sollen Plätze gehören, die als Ort der Begegnung oder für einen Markt genutzt werden können. Rommel machte deutlich, dass sparsamer Flächenverbrauch heute Standard sei. Entsprechend soll es im östlichen Teil des Geländes eine gewisse Verdichtung geben. Vier Kompakthäuser mit vier bis sechs Geschossen, maximal zwölf Wohnungen, variablen Zuschnitten und einem Innenhof sind laut Planung vorgesehen. Ebenfalls sehr variabel nutzbare Gebäude mit Z-förmigem Grundriss sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse innerhalb eines Lebenszyklus decken. Weitere Hausformen sind geplant.Ein Teil der bestehenden Bäume soll erhalten bleiben. Schüller sagte: "Bestehende Bäume haben im Neubauviertel einen großen Wert." Er machte auf die Grünachse aufmerksam, die sich vom Küchenhaus bis zur Saar hinziehen soll. Bürgermeister Dixius fasste zusammen: 390 Wohnungen für mehr als 1000 Menschen seien geplant. Im nächsten Schritt müsse der Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Kosten müssten ermittelt und Interessenten und Investoren gesucht werden.