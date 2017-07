Ziegen halten Burgberg frei

(itz) Um Burgen zu schützen, ließen im Mittelalter Burgherren Vieh an den Burghängen weiden. So konnten Angreifer von den Verteidigern besser ins Visier genommen werden. Auch boten so fehlende Bäume und Sträucher keine Deckung. Diese Idee haben die er Burgherren der Neuzeit - also die Mitglieder des Stadtrats - wieder aufgegriffen. Bereits seit mehreren Wochen leben sieben Ziegen in einem 4000 Quadratmeter großen, umzäunten Areal. Sie fressen alles, was wächst oder Dornen hat. Um die Tiere kümmern sich die Mitarbeiter des Bauhofs. Im Herbst ziehen die Ziegen dann wieder in den Stall um. Bis dahin bittet die Verwaltung die Zoobesucher: "Tiere bitte nicht füttern. Durch falsche Ernährung können die Ziegen erkranken."TV-Foto: Alexander Schumitz