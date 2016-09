Motorradfahrer bei Unfall auf der B 268 schwer verletzt

Ein aus Richtung Oberzerf kommender Autofahrer habe ersten Informationen zufolge beim Überqueren der Straße den aus Richtung Losheim (Saarland) kommenden Motorradfahrer übersehen. Dieser sei darauf mit voller Wucht in die rechte Seite des Fahrzeug geprallt.



Der Motorradfahrer sei bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt worden und mit dem Hubschrauber der Air Rescue 3 in ein Krankenhaus gebracht worden.



Die B 268 musste an der Unfallstelle für eine Stunde gesperrt werde. Die Feuerwehr hat die auslaufenden Betriebsstoffe abgestreut.



Im Einsatz waren die Polizei Saarburg, die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz aus Zerg sowie der Air Rescue 3 Hubschrauber. Im Bereich der Unfallstelle kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.