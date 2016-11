Saarburger Christkindlmarkt lockt ab Freitag an den Wasserfall

Foto: Alexander Schumitz

(Saarburg) Die Weihnachtsdeko hängt und steht schon in Saarburg - richtig weihnachtlich wird es aber am Wochenende mit dem Christkindlmarkt in der Innenstadt. Er öffnet am Freitag um 13 Uhr, am Samstag und Sonntag um 11 Uhr.