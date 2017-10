Vollsperrung zwischen Temmels und Tawern

Tausende Autofahrer müssen deshalb von Tawern aus eine Umleitung über die Onsdorfer Straße nach Onsdorf und von dort weiter über die L 135 nach Nittel und dann Richtung Temmels nehmen.Hintergrund der Sperrung ist, dass die VG-Werke Konz in Fellerich einen neuen Wasserhochbehälter und ein neues Pumpwerk gebaut und neue Wasser- und Abwasserleitungen dorthin verlegt haben. Nach der Freigabe der Leitungen werden nun der alte Hochbehälter abgerissen und der neue mit den Leitungen und dem Pumpwerk verbunden, erklärt Verwaltungssprecher Michael Naunheim. Hinzu komme, dass der Kreisel in Temmels an mehreren Wochenenden wegen Asphaltarbeiten voll gesperrt werde.Damit das Temmelser Oberdorf trotzdem immer für Rettungsfahrzeuge erreichbar sei, hätten die VG-Werke ihre Arbeiten und die Vollsperrung der L 136 vorgezogen.