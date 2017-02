6 Dinge, die man über Fastnacht in Trier wissen muss (Video)

(Trier) In Trier leben längst nicht mehr nur alteingesessene Trierer, sondern viele Menschen aus der Region, aus ganz Deutschland, aus Luxemburg und aus weiteren Ländern. Viele von ihnen wollen mit den Trierern Karneval feiern. Deshalb zeigen wir in diesem Video eine Spezial-Lektion in Trier-Wissen: 6 Dinge, die man über Fastnacht in Trier wissen muss. Dossier zum Thema: Anders-Serie