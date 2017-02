(ke/bec) Der Grund für das Sammelsurium an der WC-Tür: Die Toilette ist seit längerer Zeit defekt. Um drei Monate habe sich die Sanierung verzögert, sagt Peter Kuntz von der Pressestelle der Uni. Das hat zwei Gründe: "Zum einen mussten nicht absehbare zusätzliche Arbeiten an den Wänden ausgeführt werden, um Brandschutzauflagen zu erfüllen. Zum anderen nahm ein beauftragter Handwerkerbetrieb die Arbeit wesentlich später auf als geplant." Im März soll die Toilette wieder freigegeben werden.Damit dürften die kreativen Studenten ihr Ziel trotz aller Wartezeit schneller erreichen als der neue US-Präsident Donald Trump, wenn sie fordern: "Make this toilet great again!"