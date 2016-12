Anders: Wie Trier in den vergangenen Jahren zur Weihnachtszeit erleuchtet war

Ein Blick in das Papierbildarchiv des Trierischen Volksfreunds zeigt, dass in den 1960er Jahren die heute immer seltener eingesetzte Glühlampe ebenso zum Bild von Einkaufsstraßen in Trier gehört hat wie der Autoverkehr. Und Uniformität war offensichtlich ebenfalls verpönt. Während nämlich in der Simeonstraße relativ einfache Lichterketten das Bild dominieren, geht es unter anderem in der Fleischstraße weitaus verspielter zu.