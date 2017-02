Weiberfastnacht im Liveticker: Die Narren schwingen am Donnerstag in der Region das Zepter

Foto: dpa/Friedemann Vetter Foto: Henning Kaiser Previous Next

Wir berichten am fetten Donnerstag live vom Karnevalstreiben in den närrischen Zentren, ob vom Trierer Hauptmarkt oder von der Rathauserstürmung in der Eifel und an der Mosel. Alles Wichtige gibt es in unserem Liveticker ab Donnerstagmorgen auf volksfreund.de.