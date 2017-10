100 Fragen, 100 Antworten - Zwei Trierer veröffentlichen Mosel-Quiz

Einmal Trierer, immer Trierer. Auch und erst recht in der Ferne. Josef Marx (76) hat es zwar schon vor genau einem halben Jahrhundert berufsbedingt ins Rheinland verschlagen, der Kontakt zur Heimat ist aber nach wie vor eng. Der aus St. Matthias in Trier-Süd stammende langjährige Rektor der Düsseldorfer Theodor-Litt-Realschule kommt alle paar Wochen in die alte Heimat, um sich um seine Streuobstwiese in Sirzenich zu kümmern, Freunde und Verwandte zu besuchen und beim Mundartstammtisch des Vereins Trierisch mitzumachen. "Außerdem verschlinge ich alles, was mir an Lesestoff über Trier in die Hände fällt."TV-Lesern ist er insbesondere bekannt als einer der beiden Autoren, die sich in der wöchentlichen Mundart-Kolumne "Trierisch balaawern" abwechseln. Zweiter im "Balaawern"-Bunde ist der Trier-Biewerer Horst Schmitt, mit dem Marx 2011 das "Trierer Wörterbuch" herausgegeben hat. Erschienen ist es im Trier-Verlag von Franz-Josef Weyand (Butzweiler). In diesem Verlag legt Marx nun ziemlich unmundartlich nach - mit einem Mosel-Quiz. Für das Ratespiel hat er 100 Fragen zum Moselland von der Quelle in den Vogesen (Frankreich) bis zu Mündung in Koblenz, zum regionalen Brauchtum, zu bekannten Personen, zur Geschichte, aber natürlich auch zum Wein ausgedacht.Beispiel: Was sind Vinorelle? Antwort: Bilder, die mit Wein statt Wasser gemalt werden. Sonst wären es Aquarelle. Angelegt ist das Ganze als Mini-Buch in Spiralheftung. Die Fragen stehen auf der Vorderseite, die ausführlichen Antworten auf der Rückseite der Blätter, die sich umklappen lassen. Der Vorteil liegt laut Marx "auf der Hand. Das Quiz lässt sich auch mit mehreren Teilnehmern spielen, wobei die Fragesteller reihum wechseln können." Man kann es sich aber auch alleine zu Gemüte führen und seine Regionalkenntnis überprüfen. Und dabei auch etwas hinzulernen. Zum Beispiel, dass der Schunkelklassiker "O Mosella" nicht etwa aus der Feder eines Moselaners stammt, sondern 1947 vom Kölner Karl Berbuer komponiert wurde. Berbuers größter Hit: "Heidewitzka, Herr Kapitän" von 1936.Das Mosel-Quiz ist bereits der zweite Ratespiel-Streich von Josef Marx. Seit 2008 ist sein "Trier-Quiz" (103 Kärtchen im Schmuckkästchen, 11,90 Euro) auf dem Markt. Es ist erschienen im Grupello-Verlag Düsseldorf.Das Mosel-Quiz von Josef Marx, erschienen im Trier-Verlag Franz-Josef Weyand (Butzweiler), ist jetzt für 6 Euro erhältlich in den Trierer Buchhandlungen Stephanus (Fleischstraße 16), Mayersche Interbook (Kornmarkt 3), sowie in de’ Bücherladen (Simeonstraße 22).