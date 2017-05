Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Trier nahm den Mann in der Ortschaft Wasserbilligerbrück fest. Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg vorlag.



Wegen eines Eigentumsdeliktes hatte der Mann noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.045 Euro zu zahlen. Weil er den geforderten Geldbetrag nicht entrichten konnte, muss er jetzt eine 100 tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Trier verbüßen.