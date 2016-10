1000 Athleten messen sich an der Mosel: Neue Details zu Special Olympics 2017 in Trier

Trier. "Ich habe schon an drei Spielen der Special Olympics teilgenommen. Meine Disziplinen sind Tischtennis und Basketball. Meine Auszeichnungen hängen alle in meinem Zimmer", sagt Heinrich Waßenberg (52) stolz. Dem mehrfachen Medaillengewinner ist deutlich anzumerken, wie sehr er sich auf die Wettkämpfe in Trier freut.

Spiele Mitte Juni

Extra

Vom 12. bis 14. Juni 2017 werden die sechsten Landesspiele des Vereins Special Olympics Rheinland-Pfalz (SO RLP) in Trier ausgetragen. Botschafter ist der Trie rer Schlagersänger Guildo Horn ("Guildo hat euch lieb"). Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Karl-Heinz Thommes, Präsident der SO RLP, haben die Vereinbarung im Rathaus unterzeichnet.Leibe spielte auf den Abzug der ADAC-Rallye Deutschland ins Saarland an: "Wir haben im nächsten Sommer eine Lücke im Veranstaltungskalender. Daher freuen wir uns, die Landesspiele in Trier ausrichten zu dürfen."Drei Tage lang wird der Sport in Triers Zentrum allgegenwärtig sein. Am Montag, 12. Juni, starten die Spiele mit einem inklusiven Fackellauf durch die Stadt. Abends wird dann offiziell Eröffnung gefeiert.An den Folgetagen steigen morgens und nachmittags die Wettkämpfe. An elf Orten in und um Trier werden die Duelle ausgefochten (siehe Extra). Ein weiterer Höhepunkt soll die große Abschlussfeier sein.Zu den Landesspielen erwarten die Organisatoren rund 1000 Athleten mit geistiger Behinderung aus dem In- und Ausland. Zusammen mit deren Familien und Trainern und mit dem Helferteam rechnen die SO RLP mit 3500 Teilnehmern.Für die Besucher wird ein zentraler Ort der Begegnung auf dem Domfreihof errichtet. Infostände und Mitmachaktionen runden dort das Angebot ab. Rund 10 000 Besucher werden erwartet.Ziel der Spiele sei es, die Inklusion mit dem sportlichen Wettkampf zu verbinden: "Bei den Landesspielen steht nicht die Behinderung im Vordergrund, sondern die Freude am Sport. Die Athleten wollen sich messen. Und anders als bei den Bundesjugendspielen haben hier auch Schwache die Chance, eine Medaille zu gewinnen", erläutert Thommes. Vor den Wettkämpfen wird am 13. Juni eine Einteilung in Wertungsklassen vorgenommen. Beim 100-Meter-Lauf heißt das beispielsweise, dass alle Athleten im Vorfeld die Strecke laufen und die Zeit gemessen wird. Dann werden die Teilnehmer nach Alter, Geschlecht und Leistung in die Wertungsklassen eingeteilt. Innerhalb dieser Wertungsklassen wird dann später gegeneinander angetreten.Dementsprechend viele Medaillen können vergeben werden. Pro Wertungsklasse werden die besten drei mit Gold, Silber und Bronze geehrt; die restlichen Sportler erhalten eine Teilnehmerschleife. Eine Aufgabe, die aktuell ansteht, ist die Suche nach ehrenamtlichen Helfern. Horn habe dazu seinen Fanclub überzeugt.Am Samstag, 29. Oktober, steigt der Aktiv- und Familientag der SO RLP und der Lebenshilfe Trier. Geistig behinderte Menschen und deren Familien sind eingeladen, an einer Gesundheitsrallye und einem Bowlingturnier teilzunehmen. Treffen ist im Pentahotel Trier Europahalle.Dieder Special Olympics Landesspiele werden 2017 in 14 Sportarten gegeneinander antreten: Badminton (Sportanlage FSV Tarforst); Basketball, Judo, Tischtennis (Arena Trier); Boccia (Palastgarten); Bowling (Bowling Room Trier); Fußball, Leichtathletik (Moselstadion); Golf (Anlage des Golf Club Trier, Ensch); Kanu (Triolago, Riol); Radfahren (Radweg Trier-Euren, Höhe Monaise); Reiten (Reitanlage Hofgut Monaise); Schwimmen (Nordbad); Tennis (Anlage Tennis-Club Trier). beh