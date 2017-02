120 Zimmer: Trier bekommt ein neues Hotel hinterm Bahnhof

Derzeit wird hinter dem Bahnhof, direkt neben dem Paketzentrum der Deutschen Post, eine große Fläche planiert. Es sind Vorarbeiten für den Neubau eines Hotels. Bauherr ist der aus Esch bei Wittlich stammende Bauunternehmer Stephan Ruppert. Pächter und Betreiber soll die Hotelkette B&B Hotels GmbH sein. Eröffnet werde das Hotel Anfang 2018, heißt es in einer Pressemitteilung.



„Das neue Hotel in zentraler Lage Triers füllt eine Marktlücke. Ein Economy Markenhotel für preisbewusste Reisende gibt es in Trier in dieser Form noch nicht“, erklärt Stephan Ruppert, Geschäftsführer des Bauunternehmens Matthias Ruppert aus Esch. Die Unterkunft richte sich vor allem an Geschäftsreisende und Touristen. Sie profitieren von der nahegelegenen Anbindung an den Trierer Hauptbahnhof und die Nähe zur Innenstadt, die problemlos zu erreichen ist. Ob es eine direkte Verbindung über die Bahngleise zum Hauptbahnhof geben wird, geht aus der Pressemitteilung allerdings nicht hervor.



B&B Geschäftsführer Max C. Luscher ergänzt: „Mit Trier haben wir einen weiteren attraktiven Standort in Rheinland Pfalz in unserem Hotel-Portfolio. Die älteste Stadt Deutschlands begeistert nicht nur durch ihre römischen Baudenkmäler, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen, sondern auch durch ihre Nähe zu Luxemburg. Wir freuen uns sehr darauf, bald auch an diesem Knotenpunkt präsent zu sein – sowohl für Geschäfts- wie auch Freizeitreisende.“



Das 1933 gegründete Bauunternehmen Matthias Ruppert hat seinen Sitz in Esch bei Wittlich. Ruppert beschäftigt nach eigenen Angaben rund 45 Mitarbeiter. In Trier hat Ruppert unter anderem 2013 die Appartement-Wohnanlage „Studio 7“ in Trier-West gebaut mit 117 Appartements. Auch beim Umbau des Posthofs am Kornmarkt war die Firma maßgeblich beteiligt. Ein geplantes Hotelprojekt von Ruppert am Triolago in Riol dagegen kam nicht zustande.





Ausführlicher Bericht folgt später auf volksfreund.de