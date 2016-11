13-jähriges Mädchen aus Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Trier-Saarburg vermisst

Sarina Funda lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Trier-Saarburg. Seit letzter Woche Donnerstag wird sie dort vermisst. Trotz bisher intensiv durchgeführter Ermittlungen habe man den Aufenthaltsort des Mädchens nicht feststellen können, so die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung. Darum bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe.



Das Mädchen ist etwa 1,55 Meter groß und schlank. Sie hat schwarz gefärbte, schulterlange Haare; ihre rechte Kopfhälfte ist rasiert. Bekleidet war sie mit einer sog. College Jacke. Das Foto uzeigt Sarina mit damals noch blonden Haaren. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich – Telefon: 06502/9157-29 bzw. -10 oder jede andere Polizeidienststelle.