17-jähriger Trierer gewinnt Auto in Fernsehshow

Trier. Nico Trautmann kaufte sich für eine Fernsehshow mit den Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ganz normal Tickets, ohne zu ahnen, dass er mit einem nagelneuen Auto als Gewinn nach Hause gehen würde. Bei den vier Spielrunden in der Sendung "Beste Show der Welt" ging es immer darum, dem Auto so nah wie möglich zu kommen, ohne es zu berühren ("Unanfassbar").Als Qualifikation für die weiteren Spiele sollten die Zuschauer Papierflieger werfen. Anschließend konkurrierten die vier besten Spieler darum, Alufolie in die Nähe des Autos zu rollen. In der dritten Runde galt es, eine Feder zum Wagen hinzupusten.Am Ende saßen Nico Trautmann und sein letzter Konkurrent mit verbundenen Augen jeweils auf einem Bürostuhl, an den Feuerlöscher als Antrieb gebunden waren. Mit dieser Konstruktion sollten sie sich möglichst nah an das Auto heranmanövrieren. Dabei galt immer: nicht die Linie vor dem Auto überschreiten. Schließlich setzte sich der Trierer durch.Nico Trautmann hat bisher einen Motorradführerschein. Den gewonnenen Audi A1 nutzt er schon im begleiteten Fahren (Führerschein mit 17).Der Schüler besucht die 11. Klasse des Balthasar-Neumann-Technikums Trier. Im Gespräch mit dem TV sagt er: "Erst konnte ich es gar nicht realisieren. Aber so langsam ist mir klar geworden, dass ich ein Auto gewonnen habe. Immer, wenn ich es sehe, freue ich mich sehr darüber."Nico hat es geschafft. Er war der Beste in der "Besten Show der Welt".