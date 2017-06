Zwischen Freitag, 23. Juni, 21 Uhr, und dem heutigen Montag, 9 Uhr, seien zum wiederholten Male Grabstätten auf dem Hauptfriedhof beschädigt worden, so die Polizei. Ihr seien bisher 19 Übergriffe auf Gräber bekannt geworden - mit etwa 1000 Euro Sachschaden. Die unbekannten Täter rissen Blumen heraus, zertrümmerten Pflanzkübel, hoben Grableuchten heraus und warfen diese auf die Ruhestätten. Die Trierer Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen der Polizei zurzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Trier in Verbindung zu setzen. Telefon: 0651 / 97793200