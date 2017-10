20 Trierer Bands suchen neue Proberäume

Die wiederum zeigt sich durchaus kooperativ: „Wenn die Bands im vorliegenden Fall mit der Stadt Kontakt aufnehmen, werden die zuständigen Ämter alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihnen weiterzuhelfen“, sagt Stadt-Sprecher Michael Schmitz. Wie diese Hilfe konkret aussehen könnte, ist aber vorerst unklar. Bei der Suche nach Proberäumen sei man weitestgehend auf private Eigentümer angewiesen.



Doch egal wie es für die Bands aus der Güterstraße weitergeht, eines ist Hauser wichtig: „Dem Eigentümer ist hier niemand gram“. Der Abriss sei Bayindirs gutes Recht. Auch was irgendwann mal auf dem Grundstück stehen soll, ist für die Bands nicht relevant. „So was ist eine normale städtische Entwicklung.“ Die Musiker konzentrieren sich jetzt lieber auf die Immobilien-Suche.





Meinung

Die Zeit drängt



Mindestens zwei Jahre, glaubt der Eigentümer, dauert es noch bis zum Abriss: Das klingt erst mal nach viel Zeit. Doch wer in Trier schon mal eine Wohnung oder ein Haus gesucht hat, der weiß, was das für ein langwieriger, manchmal frustrierender Prozess sein kann. Da können auch zwei Jahre ergebnislos verstreichen. Musiker Hauser und die Bands tun deshalb gut daran, schon jetzt mit der Suche zu beginnen. Und die Stadt täte gut daran, dabei zu helfen – so gut es eben geht. Denn auch Bands und freie Kulturprojekte gehören zur Stadt und sollten dort nicht nur auftreten, sondern auch proben können. Ohne Übung gibt es kein Konzert, kein Theaterstück, kein Tanzen. Die Zeit drängt – für alle Beteiligten.



