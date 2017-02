21-Jähriger von Männergruppe in Trierer Innenstadt attackiert

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Trier) In Trier ist ein 21-Jähriger auf offener Straße angegriffen worden. Die acht Täter sollen den jungen Mann am Freitagabend in der Trierer Sichelstraße ohne erkennbaren Grund beleidigt, zu Boden gebracht und getreten haben, wie das Polizeipräsidium Trier am Samstag mitteilte.