62. Moselfest in Trier: Läuft! Sogar prima (Fotos)

Aus Sicherheitsgründen wurde auf das Feuerwerk verzichtet, denn das Zurlaubener Ufer ist wegen der Erneuerung des Hochwasserschutzdamms seit Monaten Großbaustelle. Deshalb säumen an vielen Stellen Absperrgitter die Festmeile, die zudem an vielen Stellen nur Schotter als Bodenbelag aufweist. Daran störte sich aber offensichtlich niemand. Kritik gab es am musikalischen Angebot. Die SWR3-Party mit DJ Josh Kochhann und Live-Performer Peter Steinbach war nicht das, was ein Großteil des Publikums erwartet hatte. Tenor: Da gehört eine Band hin.



Die Veranstalter zeigen sich mit dem bisherigen Verlauf ihres provisorischen Moselfests nach den Worten von Cheforganisator Christian Reichert "hoch zufrieden. Der Besuch ist gut, die Stimmung ebenfalls, und es läuft weitestgehend friedlich ab".



Die Polizei bestätigt diese Einschätzung: "So wenige Vorkommnisse bei so einer großen Menschenmenge - das deutet auf einen gesitteten Veranstaltungsablauf hin", so ein Sprecher.



Das Moselfest dauert bis einschließlich Montag.